Kódy českých žáků na ISS. Vesmírná vzdělávací kancelář organizovala workshopy pro české školy

Poprvé v životě si vyzkoušeli programování a už jejich kód poběží na vesmírné stanici ISS. Na 160 dětí se zapojilo do workshopů ASTRO Pi, které byly součástí akce Czech Space Week. Děti napsaly krátký kód, který dva počítače pojmenované Ed a Izzy na palubě ISS zpracují. Co jim žáci a žačky napsali, si astronauti ve vesmíru přečtou už za pár měsíců. Praha 11:26 17. listopadu 2019

Workshopy ASTRO Pi organizovala vesmírná vzdělávací kancelář ESERO ve spolupráci se společností Deloitte jako součást týdne českých kosmických aktivit Czech Space Week. V Praze si práci s malým počítačem vyzkoušelo na 160 dětí, z nichž většina nikdy neprogramovala. A právě ASTRO Pi jim mělo tento první kontakt zprostředkovat.

„Pořádáme to přesně proto, abychom děti přitáhli k programování a ukázali jim, že to není nic složitého. Mohou si vyzkoušet základy a je tam i ten lákavý cíl nechat proběhnout svůj kód na mezinárodní vesmírné stanici,“ řekl Radiožurnálu koordinátor kanceláře ESERO Lukáš Holman.

Žáci a žáci si vyzkoušeli naprogramovat krátký vzkaz nebo obrázek, který zpracují dva minipočítače Ed a Izzy na palubě ISS. Texty, resp. kódy, které žáci vytvoří, následně Evropská vesmírná agentura ESA odešle na počítače na mezinárodní vesmírné stanici ISS.

„Ty kódy se musí nejdřív zkontrolovat, aby neobsahovaly nějakou chybu, která by mohla poškodit počítače, které na palubě ISS jsou, a následně se odesílají přímo tam, kde běží ve smyčce všechny kódy najednou,“ vysvětlil Holman.

Zapojit se do ASTRO Pi challenge můžou žáci až do března příštího roku a to na webu vzdělávací kanceláře ESERO.

„Minimální podmínka je dvoučlenný tým a kód, který pošle nějakou zprávu astronautovi a proběhne do 30 vteřin. Je tu možnost poslat to až do 20. března,“ dodal Lukáš Holman.

Evropská vesmírná agentura ESA kódy do vesmíru pošle na jaře příštího roku. Každý žák pak dostane certifikát o tom, že jeho vzkaz na ISS odehráli a kde přesně stanice v tu chvíli byla.