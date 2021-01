Na vesmírné stanici přestal potřetí za půl roku fungovat ruský generátor kyslíku. Systém už je opravený

NASA otestovala nejsilnější raketu v historii. Místo osmi minut ale fungovala jen 75 sekund

Jednalo se o pozemní zkoušku, při které NASA zažehávala čtyři motory rakety SLS. Šlo o to, aby zůstaly zažehnuté po dobu osmi minut, což je doba, která potřebná na to, aby raketa pronikla do vesmíru.