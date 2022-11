Expert Spratek: Svoboda je ideální kandidát. Možnost, že nový český astronaut poletí do vesmíru je ale malá

Po více než 40 letech je možné, že Čech poletí do vesmíru. Pilota české armády Aleše Svobodu vybrala mezi nové astronauty Evropská vesmírná agentura. Dostal se ale mezi náhradníky. Svoboda je kapitánem letectva v české armádě. Výběrového řízení se zúčastnilo více než 22 500 uchazečů. Mezi nimi bylo 200 Čechů. Pro Radiožurnál o tom mluvil Jan Spratek, odborný pracovník Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Rozhovor Praha 18:01 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Práce astronauta není jenom o tom létat do kosmického prostoru, na oběžnou dráhu, případně k jiným tělesům, ale je to také o spoustě práce v operačních střediscích při výcviku a pomoci dalším vědcům,“ říká astronom Spratek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co přesně znamená, že Aleš Svoboda je v záložním týmu astronautů a jak je pravděpodobné, že se do vesmíru vydá?

Pod pojmem záložní si každý představí trošičku něco jiného, protože velmi často potom lidé říkají, že to asi znamená, že nahoru nepoletí. Je třeba si uvědomit, že pětice profesionálů, se kterými bude sepsán kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, nemá jistotu, že nahoru někdy poletí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s odborným pracovníkem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Janem Spratkem

Práce astronauta není jenom o tom létat do kosmického prostoru, na oběžnou dráhu, případně k jiným tělesům, ale je to také o spoustě práce v operačních střediscích při výcviku a pomoci dalším vědcům, kteří na těchto komponentech a zařízeních pracují.

Pravděpodobnost toho, že by náš astronaut Aleš Svoboda letěl v nejbližších jednotkách let, je relativně malá, ale naděje umírá poslední. Můžeme se bavit o tom, že třeba za deset let bude povolán k plnohodnotnému výcviku a bude se připravovat na celou misi. “

V tuto chvíli to znamená, že Aleš Svoboda bude minimálně jeden týden v roce plnohodnotně trénovat ve výcvikovém centru astronautů v Kolíně nad Rýnem. Tam se bude zdokonalovat ve všech potřebách té činnosti. Bude stále zaměstnán tam, kde je nyní. To je ten hlavní rozdíl, který tam je. Pět vybraných Evropská kosmická agentura okamžitě zaměstná, ale těch 12 záložáků také. Budou stále zaměstnáni u svých zaměstnavatelů.

Zaujal kvalifikacemi a charakterem

Čím Aleš Svoboda porotu přesvědčil?

Rozhodně svým životopisem. Umím si představit, že s jeho příjmením Svoboda, dokázal zaujmout, případně motivačním dopisem, ale každopádně rozhodně životopisem. Je kapitán letectva a lítá na Gripenu. Je to člověk, který má doktorát.

Česko má po desítkách let astronauta. Pilot Svoboda je v záložním týmu Evropské vesmírné agentury Číst článek

Když si poslechnete rozhovor s ním, na který bych teda velmi rád pozval posluchače i v rámci středečních Událostí anebo v sobotu v Hyde Parku Civilizace s Danielem Stachem v České televizi, tak je opravdu velmi milý, vřelý, ideální kandidát.

Zmínili jsme se, že uchazečů na místo astronauta bylo více než 22 tisíc. Můžete popsat, jak dlouhé je výběrové řízení a co všechno během něj uchazeči absolvují?

Výběrové řízení mělo více než rok. Dokonce se o dost prodloužilo, než bylo původně v plánu, a to kvůli velkému zájmu a množství přihlášek. Pro srovnání v roce 2009 přihlášek bylo okolo 8 500. Zájem se téměř ztrojnásobil. Bylo tam šest fází, kde z 22 tisíc přihlášek se to zkrouhlo na 1400. Selekce proběhla na základě životopisů a motivačních dopisů.

Potom se přešlo na testy, které byly spojené především se zdravotními parametry, jako je sluch anebo výborný zrak. Už v přihlášce museli doložit schopnosti nebo zdravotní způsobilost na úrovni běžných dopravních pilotů.

1/3

Aleš Svoboda, pilot stíhačky Gripen s doktorátem a nyní i záložní astronaut @esa



Od roku 1978, kdy se vydal na oběžnou dráhu Vladimír Remek a Československo se tak stalo teprve třetí zemí, která měla svého vyslance v kosmickém prostoru, jsme nikdy nebyli tak blízko. pic.twitter.com/m7y3TtaGA5 — Jan Spratek (@spratek_jan) November 23, 2022

Další zkoušky byly pokročilejší. Potom nastaly testy mentální odolnosti - jak dokážou kooperovat v týmu. Je toho spousta, čím vším si museli projít. Aleš Svoboda v jednom rozhovoru pro Českou televizi stihl říci, že během medicínských testů, kde se řešilo například řídnutí kostí a kardiovaskulární systém a jeho funkčnost, tak strkali sondy všude, kde máte otvor.