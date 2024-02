Japonsko vyslalo do vesmíru raketu H-3. Na oběžnou dráhu vynese dva mikrosatelity

Raketa na svou cestu vyrazila v 9.22 místního času ze základny Tanegašima na jihozápadě Japonska. Podle japonské vesmírné agentury JAXA byl tentokrát její start úspěšný.

Loni v březnu se raketě H3 sice podařilo odstartovat, ale když se nezažehl její druhý stupeň, nechalo ji řídící středisko na dálku zničit.

Raketa H3 má nahradit rakety H-2A, které budou v dohledné době po více než dvacetileté službě vyřazeny. Japonská vláda počítá s tím, že za pomoci nové rakety do vesmíru do roku 2030 vyšle kolem 20 satelitů a sond.

Původně se předpokládalo, že raketa H3 bude vyslána do kosmu již v roce 2020, vývoj motorů ale nabral zpoždění. Zařízení, které je výrazně levnější než jeho předchůdce, by mělo být v budoucnu využíváno nejen k dopravě satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, ale také k dodávkám zásob na Mezinárodní vesmírnou stanici. Pozdější varianty této japonské rakety by mohly rovněž dopravovat náklady na stanici Gateway, kterou chce americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zřídit u Měsíce.