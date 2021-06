‚Sním o tom od pěti let.‘ Šéf Amazonu Bezos poletí v první vesmírném letu své společnosti

Zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos v pondělí oznámil, že se svým bratrem Markem budou členy posádky prvního letu jeho raketové společnosti Blue Origin do vesmíru. „Sním o tom od pěti let. 20. července poletím se svým bratrem,“ napsal na instagram. V raketoplánu zároveň bude sedět i vítěz aukce o let. Bazos chce z funkce výkonného ředitele firmy odstoupit k 5. července. Seattle 14:59 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeff Bezos v kaspli společnosti Blue Origin | Foto: | Zdroj: Reuters | ©

Blue Origin v minulém měsíci uzavřela první kolo aukce a uvedla, že obdržela nabídky od více než 5200 uchazečů ze 136 zemí. Jaká byla nejvyšší nabízená částka, společnost neupřesnila.

Ve druhém kole aukce je podle webu Blue Origin nejvyšší nabídka 2,8 milionu dolarů (asi 58 milionů korun).

Raketu a kapsli New Shepard podle agentury Reuters konstruktéři navrhli tak, aby se během autonomního letu šest cestujících dostalo více než 100 kilometrů nad Zem do suborbitálního prostoru, tedy dostatečně vysoko na to, aby zažili několik minut beztíže a viděli zakřivení planety. Poté se za pomocí padáků vrátí zpět na Zem.

Kapsle má šest pozorovacích okének. Podle společnosti Blue Origin jsou třikrát větší než okénka u dopravní letadla Boeing 747 a zároveň největší, jaká se ve vesmíru používala. Reuters v roce 2018 uvedla, že cesta si firma chce účtovat (zhruba 4,2 milionu korun).

Kromě Bezose v poslední době investoval do raketového startupu také Elon Musk. Jeho společnost Musk's SpaceX zatím posílala na oběžnou dráhy pouze satelity pro klienty.