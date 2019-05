Vesmírné plány Jeffa Bezose: jeho nový modul by měl do pěti let přistát na Měsíci

Soukromá vesmírná společnost Blue Origin nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose se chytá na Měsíc. Vyvíjí kvůli tomu přistávací modul, který bude schopen dopravovat na lunární povrch až 6,5 tuny nákladu. Své vesmírné plány Bezos představil ve čtvrtek ve Washingtonu a oznámil, že na Měsíci by měl jeho modul přistát do pěti let. Washington 9:22 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeff Bezos představuje modul Blue Moon. | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

Jeff Bezos řekl, že modul - robotický aparát, který se jmenuje Blue Moon - má asi 15 tun a unese až 6,5 tuny nákladu. To jsou například čtyři vozítka najednou, satelity nebo vzletový stupeň, s jehož pomocí budou z Měsíce odlétat lidé. Modul se bude moci používat opakovaně.

Budoucnost lidstva. Ve vesmírných koloniích budou žít biliony obyvatel, tvrdí šéf Amazonu Bezos Číst článek

Bezos také představil raketový motor modulu: bude na tekutý vodík tak, aby se palivo dalo doplňovat z vody na Měsíci. Kvůli měsíční vodě by měl modul přistát na jižním pólu Měsíce, protože právě tam je v kráterech led - a z něho se dá získat vodík.

Zážehové testy motoru BE-7 prý budou už létě.

Na Měsíc do pěti let

Modul má podle Bezose přistát na Měsíci do pěti let, kdy přesně se ale neví. Bezos ve čtrtek zmínil jen to, co v březnu uvedla Trumpova administrativa: návrat amerických astronautů na Měsíc do roku 2024.

Přistáli Američané na Měsíci? Patrik Kořenář se na YouTube snaží bořit mýty a konspirační teorie Číst článek

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír zatím rozpočtový plán návratu na Měsíc nezveřejnil. Bezos podle technologického serveru Verge svojí prezentací ukázal, že jeho společnost Blue Origin se chce dostat na Měsíc ve stejném časovém rámci jako NASA.

NASA bude potřebovat novou výbavu - potenciální zákazníci firmy Blue Origin a zástupci NASA byli ostatně ve čtvrtek v publiku při prezentaci.

Ani NASA ale nezahálí a testuje vesmírnou loď Orion. Ta by mohla letět na Měsíc i dál. NASA už loni schválila 9 firem, které se budou ucházet o kontrakty v souvislosti s plánovaným návratem Američanů na Měsíc - v těch jde o dopravu zařízení NASA na povrch Měsíce.

Ambiciózní konkurence

Američané ale nejsou jediní, kdo se chce dostat v dohledné době na Měsíc. Čína má velice ambiciózní vesmírný program: loni vyslala na odvrácenou stranu Měsíce vozítko a chce tam vyslat i lidi (tchajkonauty, jak říká kosmonautům). Ještě předtím plánuje dovézt na Zem vzorky měsíční horniny.

‚Falcon přistál.‘ Raketa Elona Muska vynesla do vesmíru družici a úspěšně se vrátila se na Zemi Číst článek

V dubnu pak Čang Kche-ťien, šéf čínské vesmírné agentury, oznámil, že Čína do deseti let vybuduje na jižním pólu Měsíce výzkumnou stanici.

Vesmírné ambice má také Indie, která už před jedenácti lety vyslala k Měsíci svou první vesmírnou misi, družici Čandrájan-1. Ta zjistila přítomnost vody v lunárních minerálech. Indie teď plánuje další misi - Čandrájan-2, vozítko by měla vyslat k Měsíci letos v červenci. Pokud se to povede, mělo by tam přistát 6. září.

Pozadu nezůstává ani dávný vesmírný rival Američanů, Rusko. Roskosmos, ruská vesmírná agentura, chce v příštím desetiletí vyslat na Měsíc několik robotických vozítek. A do devíti let plánuje postavit novou velikou raketu „Jenisej“.

Fotogalerie (5)