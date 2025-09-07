‚Ještě červenější než obvykle a téměř celý tmavý.‘ Hvězdárny zvou na pozorování zatmění Měsíce
Hvězdárny po celém Česku připravily na nedělní večer pozorování úplného zatmění Měsíce, podle astronomů půjde o jedno z nejdelších zatmění tohoto desetiletí. Lidé tak mohou navštívit třeba hvězdárny ve Zlíně, Vsetíně nebo Uherském Brodě. Program chystají také v Plzni nebo v Rokycanech.
V závislosti na poloze v České republice bude Měsíc vycházet nad obzor v různý čas, přibližně to ale bude mezi 19.15 a 19.30.
00:00 / 00:00
Zatmění Měsíce lidé mohou sledovat v hvězdárnách po celém Česku. Uherský Brod zve také na pozorování Saturnu a Slunce
„Měsíc už nám bude vycházet těsně před fází úplného zatmění. To znamená, že Měsíc bude podobně, jako když normálně vychází, hodně červený, ale bude ještě červenější než obvykle a už bude téměř celý tmavý,“ vysvětluje pro Český rozhlas Zlín vedoucí uherskobrodské hvězdárny Vít Valečka.
S tím, jak bude Měsíc postupně stoupat, bude ještě více tmavnout, čehož si podle Valečky všimnou i lidé, kteří o zatmění třeba vůbec nebudou vědět. Maximum zatmění, tedy kdy bude Měsíc nejrudější a nejtmavší, bude přibližně kolem 20.12.
„Pak začne pomalinku světlat a někdy kolem 21.00 se na kraji Měsíce začne objevovat takový světlý proužek, už ne červený, ale takový našedlý. To Měsíc začne vycházet z toho zemského stínu a začne se pomalinku na obloze objevovat tak, jak ho známe z jakéhokoliv normálního dne,“ upozorňuje Valečka.
Otevřené budou i hvězdárny v Plzni a Rokycanech. „Na obě hvězdárny mohou zájemci dorazit od 19.00. Pokud nám počasí bude nakloněno, tak je čeká pohled na zatmělý Měsíc dalekohledy. Pokud by počasí nespolupracovalo, tak nějaké povídání, obrázky a video z nějaké jiné hvězdárny,“ přibližuje ředitel hvězdáren a astronom Michal Rottenborn.
Saturn a Slunce
Nachystaný program pro návštěvníky mají také v Uherském Brodě, kde si budou moci prohlédnout druhou největší planetu sluneční soustavy Saturn. „Další pozorování se bude odvíjet podle světelných podmínek. Pravděpodobně ukážeme i nějaké hvězdokupy, mlhovinu, galaxii – uvidíme podle možností,“ dodává Valečka.
Návštěvníci uherskobrodské hvězdárny mohli už mezi 14.00 a 18.00 přijít na denní pozorování Slunce, na které se mohou podívat hned dvěma dalekohledy, přes dva různé filtry.
Česko v neděli čeká po šesti letech úplné zatmění Měsíce. Další bude až v roce 2028
Číst článek
„V jednom dalekohledu se podívají na takzvanou sluneční fotosféru, to je v podstatě to, co ze Slunce uvidíme, když ho jenom zeslabíme, aby bylo bezpečné se na něho dívat, to znamená takovou světlou kuličku. Tmavé fleky na něm jsou sluneční skvrny,“ přibližuje vedoucí hvězdárny.
„Ve druhém dalekohledu je možnost podívat se ještě na sluneční chromosféru. To je vrstva, přičemž se standardně díváme skrz ni a potřebujeme na její pozorování speciální takzvaný H-Alfa filtr. Ten dělá to, že by to Slunce zeslaboval, propouští jenom uzounkou část slunečního světla, jednu konkrétní vlnovou délku. Pak na Slunci nejdou vidět sluneční skvrny, ale po okraji jde vidět, že to sluníčko je takové chlupaté,“ vysvětluje Valečka.
„Ty chlupy, to jsou sluneční protuberance, to jsou výtrysky hmoty z povrchu Slunce. Když se taková protuberance stane na správném místě povrchu Slunce a je dostatečně silná, je to doprovázené nějakou sluneční erupcí, vyvrhne se obrovské množství hmoty ze Slunce, tak je pak příležitost vidět na Zemi například polární záři,“ dodává.