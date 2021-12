Vesmír 2022: Lidé v Česku uvidí najednou pět planet Sluneční soustavy, čeká je i částečné zatmění Slunce

NASA vyslala Webbův teleskop. Bude zkoumat počátek vesmíru a pátrat po možném životě

Webbův teleskop bude dosud nejvýkonnější vesmírný dalekohled. Dohlédnout by měl do počátků existence našeho vesmíru, kdy se před 13,5 miliardy let formovaly první hvězdy a galaxie.