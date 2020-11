Jeden z Jupiterových měsíců by měl podle vědců světélkovat. Led na Europě při styku s radiací září

Jupiterův měsíc Europa možná může ve tmě zelenkavě světélkovat, píše server New Scientist. Laboratorní experimenty ukázaly, že typ ledu, který Europu pokrývá, vydává světlo při styku s radiací. Vědcům toto zjištění může pomoct zjistit složení zmrzlých měsíčních plání a oceánů pod ledovou krustou. Houston 13:19 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měsíc pojmenovaný podle milenku boha Dia Európy je hlavním cílem při hledání mimozemského života | Foto: JPL/University of Arizona | Zdroj: NASA

Jupiterovo silné magnetické pole zrychluje nabité částice, které bombardují povrch Europy. Vědci se snažili zjistit, jak na takové podmínky může reagovat ledový povrch tohoto měsíce.

Vědci vycházeli z toho, co už o složení ledu Europy vědí. Když molekuly ledu zasáhly elektrony, molekuly se rozpadly a jejich atomy absorbovaly určitou část energie. Ty ji pak vyzařovaly jako zelené světlo. To bylo jasnější nebo tmavší podle toho, o jaký atom se jednalo. Například chlorid sodný záři snížil.

NASA aktuálně chystá misi s názvem Europa Clipper, která by měla odstartovat v roce 2024 a jejím cílem bude studovat právě Jupiterův měsíc Europa. Mohla by také pozorovat zářící led a podle toho, jak moc bude svítit, určit, z čeho je složený.

Existují důkazy o tom, že v tamních oceánech by se mohly nacházet nějaké formy života. Další zkoumání by stávající znalosti mělo doplnit, píše New Scientist.