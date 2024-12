Kairos odstartoval, pak nastala autodestrukce. Start japonské komerční rakety se opět nepovedl

Japonská společnost Space One ve středu oznámila, že krátce po startu přerušila let své rakety Kairos. Neuspěla už letos v březnu, kdy raketa explodovala krátce po startu. Space One chce být první soukromou japonskou firmou schopnou vynést družici na oběžnou dráhu. Video Tokio 6:36 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Kairos odstartoval, ale přerušili jsme let rakety poté, co jsme zjistili, že dokončení mise by bylo obtížné,“ uvedl Space One v krátkém prohlášení.

21:48 Replika vesmírného modulu, bazén a laboratoř. Prohlédněte si výcvikové středisko astronautů Číst článek

Příčinu selhání společnost bezprostředně neuvedla, jen dodala, že se snaží zjistit přesné okolnosti. Podle agentury AP je možné, že příčiny neúspěchu uvede na pozdější tiskové konferenci.

Na rozdíl o prvního, březnového pokusu o start, televizní kamery tentokrát nezaznamenaly žádné velkolepý výbuch, poznamenala agentura AFP.

Záběry ukázaly, jak bílá raketa stoupá z místa startu v hornaté oblasti poloostrova Kii na západě Japonska a pak - po pokynu k autodestrukci - klesá ve vývrtce k zemi.

Osmnáctimetrová raketa na tuhé palivo měla do vesmíru vynést pět malých družic, včetně jedné od tchajwanské vesmírné společnosti a dalších zkonstruovaných japonskými studenty a firmami. Při prvním pokusu o start měla raketa vynést do vesmíru vládní družici určenou k monitorování testů severokorejských raket a dalších vojenských aktivit KLDR.

Mise měla oživit japonské ambice sehrávat větší roli na globálním trhu vesmírných služeb. Space One doufá, že napodobí úspěch firmy SpaceX Elona Muska.

Oceán hluboký tisíce kilometrů. Uran i Neptun by podle vědců mohly skrývat obrovské vodní plochy Číst článek

Společnost Space One sídlící v Tokiu byla založena v roce 2018 a investovala do ní řada významných japonských firem jako Canon Electronics, IHI, Shimizu či velké banky. V budoucnu by chtěla nabízet vesmírné služby a cesty.

Japonské vesmírné aktivity zatím ovládá japonská vesmírná agentura JAXA, která vyvinula několik různých nosných raket, přistála se svým modulem na Měsíci a podařilo se jí odebrat vzorek z asteroidu pro výzkum.

Japonsko se tak stalo teprve pátou zemí, která něco takového dokázala.

Start japonské komerční rakety se opět nepovedl | Foto: Keita Iijima | Zdroj: ČTK / AP