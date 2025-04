Katy Perry s ženskou posádkou vzlétla do vesmíru. Let i s návratem padákem trval 10 minut a 22 sekund

Americká popová zpěvačka Katy Perry a snoubenka amerického miliardáře Jeffa Bezose Lauren Sánchezová v pondělí s dalšími členkami ryze ženské posádky vzlétly do vesmíru v rámci mise společnosti Blue Origin. Let suborbitální rakety New Shepard Bezosovy společnosti Blue Origin za Kármánovu hranici, která tvoří pomyslný předěl mezi pozemskou atmosférou a kosmem, i s návratem pomocí padáku trval deset minut a 22 sekund. Aktualizováno Van Horn 16:13 14. 4. 2025 (Aktualizováno: 16:39 14. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženská posádka rakety New Shepard společnosti Blue Origin | Foto: Blue Origin/Cover Images | Zdroj: Reuters

Posádku tvoří kromě novinářky a filantropky Sánchezové a zpěvačky Katy Perry další čtyři ženy, psal už dříve iROZHLAS.cz. Jedná se o Amandu Nguyenovou, aktivistku za občanská práva, která se stane první Vietnamkou letící do vesmíru, spolupořadatelku ranní show CBS Gayle Kingovou, filmovou producentku Kerianne Flynnovou a podnikatelku a bývalou raketovou vědkyni Nasu Aishu Boweovou, která se nyní věnuje pomoci obětem sexuálního násilí, uvedl server The Guardian.

REPLAY: A New Shepard tradition pic.twitter.com/dSexRmoZl7 — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025

Agentura AP let označila za nejnovější vlnu „vesmírného turismu“, v rámci něhož čím dál více bohatých lidí nebo těch, co měli štěstí či mají konexe, může získat zkušenost v oblasti nulové gravitace. To je tradičně doménou profesionálních astronautů.

Společnost Blue Origin podle AP odmítla sdělit, kolik let stál a kdo co hradil. Sánchezová a Bezos budou mít za dva měsíce svatbu v Benátkách.

Šlo o první americký vesmírný let s ryze ženskou posádkou a celkově o 11. posádkovou misi Blue Origin. Sám Bezos byl členem posádky prvního turistického letu společnosti v roce 2021 a nynější posádku doprovodil až ke startovací ploše.

What an amazing crew! Great flight this morning. pic.twitter.com/4h5fNGpRRO — Dave Limp (@davill) April 14, 2025