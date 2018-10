Nechceme, aby se člověk ve vesmíru zbláznil, říká vesmírný architekt Ondřej Doule

Jsou architekti, kteří navrhují „obyčejné budovy“. A pak jsou tací, kteří vymýšlejí vesmírné stavby – tedy stavby, které by jednou měly stát na povrchu Měsíce nebo třeba Marsu. Jedním z těch druhých je Ondřej Doule, český odborník, který pracuje pro NASA.

„Dosud se předpokládalo, že se člověk ve vesmíru přizpůsobí. Z pohledu architektury a vesmírného inženýringu se ale díváme na člověka z pohledu fyziologie a psychologie – tedy aby se člověk ve vesmíru cítil dobře fyzicky a psychicky. Aby se tam nezbláznil,“ shrnuje Ondřej Doule v rozhovoru s Lucií Výbornou.

S tímto cílem navrhuje příbytky pro první lidské posádky na Měsíci a na Marsu. Tato obydlí musí kromě jiného umět zpracovat a zrecyklovat odpady a také vše, co člověk během dne vyloučí.

A jak to vlastně vypadá? Zatímco jeho nafukovací měsíční základna Lunar Base 10 využívá i měsíční prach, Mars Base 10, základna určená pro Mars, na to jde jinak. „Pokud jsme schopni postavit základnu na Měsíci, na Marsu by to mělo být mnohem jednodušší. Tamní podmínky jsou mnohem méně extrémní než na Měsíci,“ shrnuje odborník.

NASA už například potvrdila, že se na Marsu (na rozdíl od Měsíce) nachází úrodná půda. „Takže pokud byste měla na Marsu skleník, můžete si tam vypěstovat ředkvičku,“ směje se.