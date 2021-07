Česká fotografie slaví úspěch, NASA ocenila Horálkův snímek komety Neowise

Kosmická loď Starliner v pátek neodletí, NASA start testovacího letu odložila

Americká vesmírná agentura NASA odložila z pátku nejméně do 3. srpna testovací let kosmické lodi CST-100 Starliner. Ta by v budoucnu měla dopravovat posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici.