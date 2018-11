Kometa, nebo mimozemská loď? Vědci z Harvardu se snaží objasnit původ neznámého tělesa ve vesmíru

Oumuamua, jak vědci vesmírné těleso pojmenovali, se vymyká běžným parametrům. Podle průzkumů se nejedná ani o kometu, ani o asteroid, nýbrž spadá do zcela samostatné kategorie „mezihvězdných objektů“. Experty zaráží především jeho nezvyklý tvar připomínající doutník a nečekané zrychlení v lednu letošního roku, kdy definitivně opustil sluneční soustavu. Podle jedné z teorií by se mohlo jednat o úlomek většího vesmírného plavidla.

Loď zrychlila porucha

Domněnce podle vědců nahrává i fakt, že plavidla tohoto typu již sestrojili pozemští inženýři. „Podobné lehké kluzáky, například projekt IKAROS, již navrhla a vypustila do vesmíru pozemská civilizace. Kluzáky by mohly sloužit k přepravě nákladu mezi planetami nebo hvězdami,“ vysvětlil autor studie a vedoucí astronomického oddělení na Harvardu, profesor Abraham Loeb. Na teorii o původu tělesa se podílel s Shmuelem Bialym z univerzitního Centra pro astrofyziku.

Zvláštní tvar a rychlost úlomku, jehož jméno v havajštině znamená „posel z dávné minulosti“, podle fyziků naznačuje, že se vesmírná loď vlivem poruchy náhle ocitla mimo provoz. Tmavočervený meteorit se v současnosti pohybuje rychlostí 196 mil za hodinu. Poprvé byl zachycen v říjnu loňského roku teleskopem Pan-STARRS 1 na Havajských ostrovech.

Snaha o senzaci

Jiní odborníci ale tvrzení americké studie mírní. Vzhled a chování tělesa totiž mohou být vysvětlitelné méně odvážným způsobem. „Osobně se domnívám, že se s největší pravděpodobností jedná o málo aktivní kometu, což by potvrzoval i fakt, že se těleso při vzdalování od Slunce zrychlilo. To by mohlo být způsobeno tím, že se při průletu kolem Slunce uvolnila plynová kapsa, která těleso pohání. To není nic neobvyklého,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a Planetária hlavního města Prahy. O mimozemské těleso se podle něj s největší pravděpodobností nejedná. „Možné je všechno, ale nejprve je potřeba prozkoumat střízlivější varianty. Teprve pak se můžeme věnovat fantasknějším představám.“

Rozehnal zároveň upozorňuje, že v současnosti hraje mezi vědci velkou roli citovanost článků. Tu mohou navýšit právě senzaci vzbuzující teorie. „Autoři studie jistě poskočí v žebříčku vědecké práce, ale nemyslím si, že by to od nich bylo myšleno vážně.“

Původně se odborníci shodli, že je Oumuamua běžnou kometou. Během průletu ovšem nevytvořila obal z tekutého plynu, odborně nazývaný koma. Právě koma, které se lidově přezdívá „ocas“, je hlavním znakem komety a odlišuje ji od asteroidu.

Federální úřad pro koordinaci planetární obrany organizace NASA označil zachycení průletu tělesa za „historický moment“. Objev by tak podle něj mohl být dalším krokem v mapování potenciálních hrozeb od vesmírných těles, prolétávajících kolem modré planety.