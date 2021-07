Konjunkce Měsíce s Jupiterem a Saturnem. V noci bude vidět unikátní setkání vesmírných těles

Astronomové v neděli a v pondělí slibují nejhezčí podívanou na působivé setkání planet a Měsíce v úplňku. Jupiter, Saturn a Měsíc po úplňku mají vytvořit trojúhelník a mají být vidět celou noc. Hostem Radiožurnálu byl astronom a astrofotograf Petr Horálek. Rozhovor Noční obloha 16:52 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvě největší planety Sluneční soustavy Jupiter a Saturn čeká konjunkce s Měsícem (ilustrační foto) | Foto: David Wallace/The Republic/Imagn Content Services, LLC | Zdroj: Reuters

Co přesně máme šanci v noci vidět? A v které části oblohy?

Máme možnost pozorovat tzv. konjunkci, to znamená zdánlivé setkání. V tomto případě hned tří těles Sluneční soustavy – Měsíce, Jupiteru a Saturnu. Tělesa budou úhlově relativně blízko a budou tvořit působivý trojúhelník pozorovatelný prakticky celou noc. Nejlépe kolem půlnoci nad jižním či jihovýchodním obzorem. Bude to pěkně vidět očima nebo malým dalekohledem. Kolem Saturnu půjde uzřít malé prstence, zajímavosti nabízí i Jupiter – jeho až čtyři měsíce.

To vše se dá vidět nikoli prostým okem, ale nějakým malým dalekohledem, jak jste řekl?

Toto už malým dalekohledem, ale ta trojice jako taková je viditelná pouhýma očima, protože Jupiter a Saturn patří k nejjasnějším planetám, které můžeme vidět na obloze pouhým okem. Jupiter je teď po slunci, Měsíci a Venuši čtvrtým nejjasnějším objektem oblohy.

Záleží samozřejmě na tom, zda nám pozorování nezhatí oblačnost…

Je tomu tak. V tuto chvíli (rozhovor proběhl v neděli dopoledne, pozn. red.) to vypadá, že se v průběhu noci budou nasouvat opět silné bouřky. Sice zaznělo, že to bude velmi působivé, na druhou stranu nás toto setkání ještě jednou čeká. Dojde k tomu v srpnu a zároveň toto setkání ještě dříve doplní meteorický roj Perseid. Když lidé neuvidí tuto konjunkci, tak podobnou můžou vidět zhruba za měsíc.

Jak složité je takový úkaz kvalitně zachytit, vyfotografovat?

Není to zas až tak složité, pokud chceme zaznamenat jen to setkání. Nebude to samozřejmě vypadat, jak to vidíme očima. Fotoaparát má přeci jen jiný typ citlivosti než zrak, tím pádem nebude možno zachytit tak snadno například tvář Měsíce spolu s krajinou, nad kterou se konjunkce bude nacházet. Na druhou stranu si člověk vždy může udělat nějakou hezkou momentku, právě paradoxně v kompozici s přicházejícími bouřkami by to mohlo být ještě podmanivější a dramatičtější něco takového zaznamenat třeba na širokoúhlý objektiv.

Perseidy i Mléčná dráha

Chystáte se k tomu?

Pokusím se o to, ovšem bude záležet, jak se bude vyvíjet počasí. Já jsem více nadšenec do vzácnějších jevů, které nás ještě čekají, jako jsou Perseidy. Ty jsou sice každý rok, ale letos bude Měsíc naopak prakticky v novu, proto těch meteorů uvidíme více, protože nebude tolik svítit obloha měsíčním svitem. Na to se těším ještě více.

Jestli si to dobře vybavuji, tak Perseidy je nejlépe sledovat někdy zhruba před polovinou srpna…

Přesně tak. Letošní maximum se odehrává z 12. na 13. srpna, ze čtvrtka na pátek. Škoda, že to nevychází na víkend. Perseidy jsou každoročně, ale tento rok, díky tomu, že to Měsíc neruší, tak jich bude možné pozorovat více.

Vždy je nejlepší pozorovat v ranních hodinách, ačkoliv maximum vychází někdy před půlnocí, tak místo, odkud meteory zdánlivě vylétají a odkud pochází název roje – souhvězdí Persea – se postupně v průběhu noci dostává výš a výš nad obzor a právě v časných ranních hodinách se dostává nejvýš. Nejlépe je vždy vyhlížet až v časných ranních hodinách, 13. srpna mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno.

Koncem července má být hezky vidět Mléčná dráha. Zatím ale její sledování ruší Měsíc po úplňku. Je to tak?

Ano, Mléčná dráha je další aspekt krásy letní noční oblohy s tím, že v létě je Mléčná dráha asi nejkrásnější, protože se nám ukazují nejvýraznější úseky, které jsou navíc obohaceny jasnými hvězdami.

Mléčná dráha je v červenci pozorovatelná prakticky celou noc a je třeba počkat na to, až Měsíc trochu ustoupí a přestane tolik svítit. To začne třeba už za týden, takže už to nebude dlouho trvat. Je to ideální třeba pro děti, které se vydají na tábory, nebo pokud rodiny pojedou na dovolenou třeba na Šumavu nebo dál od měst, tak tam je Mléčná dráha krásně vidět.