Kosmická agentura Evropské unie je v provozu. Z Prahy bude řídit vesmírný program

V Praze od středy funguje Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), transformovala se z Agentury pro evropský globální navigační družicový systém. Nově bude sdružovat řízení provozu kosmických programů Evropské unie, zároveň bude mít nadále na starosti řízení navigačního systému Galileo a dalších vesmírných programů. Ve středu o tom informovala EUSPA. Praha 18:07 12. května 2021 „Agentura EUSPA bude hrát klíčovou úlohu při zavádění kosmického programu EU a naplňování vesmírných ambicí EU," uvedl výkonný ředitel Rodrigo da Costa (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Jde o jedinou agenturu Evropské unie se sídlem v Česku, její rozšíření by postupně mělo zajistit stovky nových pracovních míst.

„Agentura EUSPA bude hrát klíčovou úlohu při zavádění kosmického programu EU a naplňování vesmírných ambicí EU,“ uvedl výkonný ředitel nové agentury Rodrigo da Costa, který působil už v čele předchozí agentury.

Nová agentura podle něj zvýší návratnost investic Evropské unie do kosmického programu, který bude mít v rámci unie vyšší prioritu. „Toho bude dosaženo především díky maximálnímu využití synergií mezi jednotlivými složkami programu, zejména v oblasti navigace, pozorování Země a zabezpečené komunikace, s cílem stimulovat inovace v rámci širokého spektra odvětví,“ dodal da Costa.

Hledání nových prostor

Agentura bude mít také klíčovou roli při zajišťování bezpečnostní akreditace všech složek kosmického programu Evropské unie. Nabízet bude služby evropské družicové navigace, aktivní bude také v komerčním využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus. Dalším cílem agentury je koordinace připravovaného programu družicové komunikace EU v rámci státní správy (GOVSATCOM).

Agentura EUSPA, dříve Agentura pro evropský globální navigační družicový systém, známá také jako agentura GSA, sídlí v Praze od roku 2012. Podle zástupců agentury do loňska odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. Po rozšíření by se finanční odvod měl zvýšit. Počet zaměstnanců by se ze současných 200 měl zvýšit až na 600, stát proto nyní hledá pro agenturu nové prostory. Dosavadní sídlo v Janovského ulici v pražských Holešovicích bude v budoucnu nedostačující. Novou budovu by stát chtěl najít a připravit do roku 2024.