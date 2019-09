K Mezinárodní vesmírné stanici dorazila loď s novou posádkou, šlo o poslední start rakety Sojuz-FG

Na ISS momentálně působí ruští kosmonauti Alexej Ovčinin, který je nyní velitelem stanice, a Alexandr Skvorcov, američtí astronauti Christina Kochová, Nick Hague a Andrew Morgan a Ital Luca Parmitano. Na stanici je ale podle Skvorcova místa dost i pro devítičlennou posádku. Mansúrí má být podle něj ubytován v ruské sekci ISS.

Skripočka a Meirová by měli na ISS strávit 187 dnů, zatímco Mansúrí se má vrátit na Zemi 3. října spolu s Ovčininem a Haguem.

Start rakety z Bajkonuru vysílaly americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a ruská agentura Roskosmos v přímém přenosu na internetu.

Jak poznamenala agentura TASS, šlo o 70. a zároveň poslední start rakety Sojuz-FG, které Rusko od roku 2002 používalo pro dopravu lidské posádky na ISS. Od roku 2020 chce ruská agentura Roskosmos přejít na Sojuzy-2.1a, které dříve využívala pouze pro dopravu nákladu a satelitů na oběžnou dráhu. Minulý měsíc Roskosmos letem s androidem Fjodorem na palubě k ISS otestoval nosič 2.1a pro starty s lidskou posádkou. Rakety Sojuz-FG používají ukrajinský analogový systém řízení, rakety Sojuz 2.1a jsou vybaveny ruským systémem.

