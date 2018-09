Úklid na oběžné dráze. Satelit poprvé v historii vystřelil síť a zachytil vesmírný odpad

Úspěšně dopadla středeční ukázka satelitu RemoveDebris, jehož cílem je představit světu možnosti sběru kosmického smetí. Zhruba stokilový satelit na orbitě výše než 300 kilometrů nad povrchem Země nejprve vypustil takzvaný CubeSat, na nějž následně vystřelil síť, která jej zachytila. Během následujících měsíců proběhne ještě několik pokusů, například s vystřelením harpuny a na lokalizaci volně poletujících předmětů pomocí kamer. Londýn 19:02 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Asi stokilovou družici nejprve vynesla k Mezinárodní vesmírné stanici raketa Falcon 9. Tam byla následně pomocí speciálního ramene vypuštěna z japonského experimentálního modulu do volného prostoru.

Astronauti se pustili do úklidu. Vypustili speciální satelit s harpunou a sítí na sběr odpadu Číst článek

Družice ve středu do vesmíru vypustila CubeSat (miniaturní satelit o velikosti 10x10x10 centimetrů) a potom za ním ze vzdálenosti 6 až 8 metrů vystřelila síť, která se postupně zvětšovala, až box zachytila a omotala se kolem něj.

„Cíl se otáčel tak, jak byste očekávali, že se bude chovat nespolupracující kus smetí, ale na videu můžete dobře vidět, že síť jej zachytila. Jsme velmi spokojeni s tím, jak experiment proběhl,“ okomentoval úspěšnou misi profesor Guglielmo Aglietti, ředitel vesmírného centra univerzity v Surrey.

Kdyby se jednalo o reálnou situaci, byla by síť navíc připoutána k domovskému satelitu, který by ji poté přitáhl zpět. Takto byla společně se svým úlovkem ponechána ve vesmíru a během několika měsíců by měla shořet v atmosféře.

Vesmírná špionáž. Ruská družice se snažila zachytit vysílání francouzko-italského satelitu Číst článek

Pokus se sítí byl prvním ze série experimentů, které mají za cíl vyzkoušet rozdílné technologie na odstranění nepotřebného materiálu kroužícího kolem Země.

Příští pokus otestuje nový systém kamer, který dokáže nepořádek ve vesmíru lokalizovat. Začátkem příštího roku by měl stroj vysunout terč a vystřelit na něj harpunu.

Nakonec RemoveDebris rozvine velkou plachtu, která jej postupně dotlačí blíže k zemskému povrchu, kde shoří v atmosféře.

Nepořádek ve vesmíru

Jak ve svém videu uvedla BBC, je to vůbec poprvé, co se někdo o vytvoření praktického řešení pokusil, ačkoliv se o potřebě vyčistit okolní vesmír hovoří čím dál tím více.

NASA vypustila druhý satelit pro zkoumání ledu, nese nejlepší laser současnosti Číst článek

Nad našimi hlavami nyní neřízeně létá asi 7 500 tun materiálu. Jedná se o miliony částí kovu i dalších materiálů, které se uvolnily ze starých družic a raket. Jsou mezi nimi i kusy nářadí, které omylem upustili astronauté.

Případná srážka s funkčním satelitem by mohla ohrozit aktuálně probíhající mise a situace je o to vážnější, že existuje celá řada společností, které teprve plánují vypuštění tisíců nových družic, čímž se riziko srážky bude zvyšovat.

„Pokud dojde ke kolizím, jakože už k nim došlo, vznikne z nich mnoho vesmírného smetí. To se potom může střetnout s dalšími satelity a tím vznikne ještě více nepořádku. Je to druh lavinového efektu,“ dodal Wayman.