Do ruského Sojuzu udeřil po startu blesk. Raketě nesoucí satelity systému Glonass se nic nestalo

Do kosmu úspěšně odstartovala ruská raketa Sojuz se satelity ruského navigačního systému Glonass. Krátce po startu do raketového nosiče udeřil blesk, raketu ale nepoškodil. Úder blesku v desáté vteřině letu zaznamenal v přímém přenosu z kosmodromu Pleseck zpravodaj ruské armádní televize Zvězda. Raketa Sojuz-2 přesto bez viditelných problémů pokračovala v letu do vesmíru.

