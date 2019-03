Zemřel Valerij Bykovskij, jeden z prvních sovětských kosmonautů

Jeden z prvních sovětských kosmonautů Valerij Bykovskij zemřel ve středu ve věku 85 let. Oznámila to ve čtvrtek ruská kosmická agentura Roskosmos. Bykovskij se do vesmíru podíval jako v pořadí devátý člověk na světě.

