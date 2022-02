Společnost Virgin Galactic zahájí prodej letenek do vesmíru. Jedna vyjde na skoro 10 milionů korun

Soukromá kosmická společnost Virgin Galactic ve středu zahajuje prodej lístků na lety do vesmíru soukromým osobám. Zájemci za jeden zaplatí 450 000 dolarů (9,7 milionu Kč). Firma Brita Richarda Bransona, který se jako první miliardář podíval do vesmíru, to podle agentury DPA uvedla ve svém úterním sdělení. Za zmíněnou částku zákazníci získají 1,5 hodinový let, při němž kosmická loď stráví několik minut v prostředí nulové gravitace.

