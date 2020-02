Lidé na Marsu? Časem k tomu stejně dojde, tipuje vývojář Kroc, který pracoval v NASA i pro Elona Muska

Ve společnosti Elona Muska pracoval na softwaru k raketám. V NASA byl ve výzkumu, pak se živil jako profesor matematiky. Po 15 letech se z Ameriky vrátil domů, do Česka. „Zpočátku to tady bylo skvělé, ale pak na mě padla jakási tíha,“ přiznává softwarový inženýr Lukáš Kroc v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 18:42 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď Crew Dragon společnosti SpaceX a její posádka | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O vesmír se zajímal od dětství, přitahovalo ho dobrodružství. Jeho velkým snem byla práce pro NASA a sen se splnil.

„Upřímně řečeno moje zkušenost z NASA není úplně veselá. Byly to hodně teoretické úvahy oddělené od kosmických programů. Agentura má hodně středisek a zrovna instituce, kde jsem pracoval, mi přišla zkostnatělá, nedynamická. A lidé tam také nebyli úplně sdílní, připadal jsem si opuštěný,“ popisuje Lukáš Kroc.

Softwarový inženýr si ve Spojených státech vyzkoušel i práci profesora matematiky. Bylo to jako idylická dovolená, ale trochu se nudil, jak přiznává. Když ho pozvali na rozhovor do soukromé americké vesmírné společnosti SpaceX, napsal prý příteli, že tam chce pracovat, i kdyby musel zametat podlahu.

Zážitky? Ty já rád

„Už když jsem přišel na pohovor, zažil jsem jednu z nejsilnější emocí v životě, tedy že někde skutečně chci být. Byla to velká hala, kde jsem viděl, jak se vyrábí rakety. A pak jsem pracoval na vesmírných projektech Falcon a Dragon,“ přibližuje.

Co si myslí o vizi Elona Muska dostat člověka na Mars? „Je nutné to udělat. Ne teď, zítra, nebo pozítří, ale někdy to nutné bude. Pokud chceme jako biologický druh vydržet, měli bychom se umět pohybovat ve vesmíru,“ říká Kroc.

Po třech letech ve SpaceX z firmy odešel. Proč? „Mám rád zážitky a člověk má jen jeden život na to, aby vyzkoušel spoustu věcí. Mám takové tříleté cykly: tři roky v akademii, potom tři roky ve SpaceX, tři roky ve ´startupu´. Jakmile si připadám, že vím, co dělám, začínám se rozhlížet po něčem novém.“

„Nemusím se zabývat tím, jestli mám nějaký peněžní příjem, snažím si najít věci, které mě baví a naplňují,“ dodává.

Život neplánuju

Do Česka se vrátil, aby zjistil, jestli tady chce žít. „Zpočátku to bylo skvělé, ale pak na mě padla jakási tíha. Je to osobní věc. Česko mi přijde jako maloměsto. Řeší se tady lokální problémy, což je asi v pořádku, ale chybí mi tady nějaký nadhled,“ vysvětluje.

„Los Angeles nebo Bay Area (San Francisco a okolí), kde jsem žil, jsou kosmopolitní místa a lidé, se kterými se tam člověk setká, jsou víc světoví. Vlastně tam ani nepřemýšlíte v jakém státě, nebo na jakém kontinentě, zrovna žijete,“ popisuje.

„Ideálně bych si to představoval tak půl na půl. Založil jsem si firmu v Kalifornii, takže si představuji, že bych tam rád trávil zimy. Ta mi v Čechách není úplně příjemná, na druhou stranu mám tady rodinu a jaro a léto v Praze je zase věc příjemná velmi… Já ale život nějak neplánuju, takže zatím nevím, jak to dopadne,“ říká softwarový inženýr Lukáš Kroc.

Jak vnímá život v Česku? Jaké má plány do budoucna? Proč si myslí, že má málo energie? Na tyto a další otázky odpovídal Lucii Vopálenské.