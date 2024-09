Lidé prstence na Saturnu už od příštího roku neuvidí. Výrazné budou opět až v roce 2027

Prstence Saturnu přestanou být od příštího roku viditelné. Může za to jejich naklánění. Systém Saturnových prstenců lze totiž připodobnit ke gramofonové desce, nejlépe bílé, která se pomalu otáčí a kývá nahoru a dolů. Při pohledu z dálky v okamžiku, kdy je její hrana v rovině našich očí, deska jakoby zmizí. A právě to se stane se Saturnem a jeho prstenci v březnu příštího roku. Mezinárodní vesmírná stanice 14:44 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už příští rok neuvidí lidé kruhy Saturnu (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay

„Kývání“ prstenců není jev nijak výjimečný, stejným způsobem prstence „zmizely“ i v roce 2009. Postupně se jejich viditelnost zase vrací, nejprve je uvidí astronomové ve větších dalekohledech.

Doporučení „dívejte se teď“ je však rozhodně na místě. Současné období je totiž pro jejich pozorování ideální; další výrazná viditelnost nastane při „návratu“ prstenců až v roce 2027 nebo 2028. Navíc byl Saturn před několika dny nejblíž Zemi – jen 1300 milionů kilometrů, na obloze je pěkně jasný a jeho úhlový průměr je v tomto období větší.

Prstence Saturnu jsou 282 tisíc kilometrů široké. Tvoří je kousky ledu, prachu a hornin. Soustava je však velmi tenká, jen několik desítek až stovek metrů, takže při pohledu na její hranu prstence skutečně zdánlivě zmizí.

Tomu všemu nahrává příznivý sklon Saturnova rovníku, který se podobá pozemskému. Ten má 23,5 stupně, zatímco Saturnův je skloněn asi o tři stupně víc. A s tím souvisí i viditelnost či neviditelnost Saturnových prstenců.

Kdy zmizí úplně?

Saturn však o svou okrasu v budoucnu přijde. Vědci americké NASA potvrdili, že planeta svou gravitací prstence ničí, a to rychlostí, kterou naznačovala už dřívější měření a pozorování.

Podle profesora Jamese O‘Donoghueho je úbytek ledu a dalšího materiálu z prstenců tak velký, že prstence mají před sebou už jen asi 100 milionů let existence.

Zdá se to jako dlouhá doba, ovšem v relaci se stářím Saturnu, kterému jsou čtyři miliardy let, je to poměrně krátká epizoda, tvrdí profesor ve svém článku v časopise Icarus, zveřejněném v prosinci 2018.

O vzniku Saturnových prstenců koluje mnoho teorií a vede se řada sporů. Jedním z nich je i to, zda Saturn vznikl už s prstenci, nebo se objevily až později. Z uvedeného výzkumu vyplývá spíš to druhé.

Mohlo přitom jít o velmi dynamický jev spojený s možnou existencí malých ledových měsíců. Jejich srážky s cizími tělesy, která zkřížila jejich dráhu, mohly vytvořit onu prstencovou krásu z ledu, prachu a kamení, kterou máme to štěstí dosud obdivovat.