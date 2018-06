Záhadné ‚bradavice‘ na povrchu Marsu? Hory vzniklé sopečnou činností, vysvětluje vesmírný vulkanolog

Obor, do kterého se zamiloval Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, je zkoumání extraterestrického vulkanismu. Co se za tímto názvem ukrývá? „Když se podíváte na mapu Marsu, záhy si povšimnete, že se na jeho povrchu nachází řada ‚bradavic‘. Naznačují, že tam vznikly hory sopečnou činností,“ uvádí. Brožovi se podařilo zjistit, jaké mechanismy způsobují, že sopky na Marsu vypadají právě tak, jak to ukazují záběry ze satelitů a sond.

