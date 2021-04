Nad povrch Marsu se už brzy vznese první dron. NASA jeho start o tři dny odložila

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír se chystá na další přelomovou událost – na start malé helikoptéry, kterou na Mars dovezl rover Perseverance. Experti teď ale první experimentální let na jiné planetě v historii posunuli, a to nejdříve na příští neděli, tedy na 11. dubna. Ve vysílání Radiožurnálu spuštění dronu komentoval Jan Spratek z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Praha 19:03 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Umělecká představa roveru Perseverance a vrtulníčku Ingenuity na povrchu Marsu | Zdroj: NASA/JPL

Proč podle vás NASA start o pár dní odložila?

Je důležité říct, že odklad není nikterak velký. Nebavíme se o měsících či o týdnech, ale pouze o třech dnech. Takzvaný NET, tedy „not earlier than“, byl z 8. dubna posunut na 11. dubna. Bude to spíše ujištění, že se nic nezanedbalo, protože ty procesy jsou opravdu velmi složité.

Jak složité jsou přípravy na první kontrolovaný start helikoptéry na jiné planetě?

Stěžejní je správně vybrat heliport, to znamená místo, kde bude helikoptéra létat. Už nyní víme, že místo vzletu bude pouhých 15 metrů od místa, kde přistál samotný rover Perseverance. To už proběhlo.

To hlavní, co se týká prvního vzletu, je, že musíte helikoptéru správně vsadit na povrch. Což už sice proběhlo, ale pořád je helikoptéra připoutána k tělu roveru.

Strašně důležité a naprosto podstatné je, že nyní je helikoptéra připojená a stále využívá akumulátory velkého roveru. Jakmile ji vysadíte, bude závislá na svých vlastních bateriích, které vydrží omezeně dlouhou dobu. Helikoptéra má sice malé solární panely, ale je pod roverem, a tak musíte rychle odjet, aby se panely mohly začít nabíjet.

Mluvíme o helikoptéře. Jak ale vypadá?

Vypadá jako helikoptéra. Má samozřejmě čtyři ližiny. Je velká asi jako dvě krabice od bot. Bavíme se tedy o jakémsi malém dronu, který helikoptéru připomíná. Váží asi 1,8 kilogramu.

Jak bude NASA helikoptéru ovládat?

Helikoptéra má v sobě už všechno naprogramováno. Inženýři poslední pokyny pošlou předem. To znamená, že helikoptéra bude moc dobře vědět, co má dělat. Důležité je říct, že před samotným prvním letem bude proveden test motorů – roztočí se rotory na místě a nebude se očekávat vůbec žádný vzlet.

Pokud vše proběhne správně, tak by se nám měla helikoptéra vznést do výšky tří metrů, kde zůstane po dobu asi tří sekund a bude pořizovat snímky z okolí - asi 30 snímků za sekundu. Půjde tedy v podstatě o video. Následně bude manévrovat na místě a potom se spustí zpátky na povrch. Následné lety by měly být do výšky pěti metrů a neměly by trvat déle než 90 sekund.