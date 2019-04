Hláška z Pelíšků nebo Hawkingův proslov. Čeští vědci budou testovat přenos zvuku z Marsu na Zem

Meziplanetární přenos z Marsu na Zem bude podle profesora Ondřeje Santolíka důležitou součástí mise sondy ExoMars.

‚Konec úspěšné mise na Marsu.‘ NASA po 15 letech odepsala vozítko Opportunity Číst článek

„Ten jeden zvuk, který vybereme, bude sloužit jako testovací nahrávka. Projde všemi systémy našeho přístroje i toho vysílání přes družice, která obíhá Mars, až do pozemských stanic a dostaneme data, která potom porovnáme s tím, co tam vložíme za měsíc. A když to bude shodné, tak víme, že všechno funguje dobře,“ popsal Radiožurnálu Santolík.

Nahrávky vybere mezinárodní porota ze zvuků, které můžou lidé z celého světa až do 20. května nahrávat i na speciální web časopisu Vesmír (odkaz tady). Zvuky musí být maximálně 30 sekund dlouhé a do 10 MB velikosti.

Do soutěže už se zapojilo zhruba 400 lidí z 48 zemí. Mezi zatím nahranými zvuky je třeba poslední proslov zemřelého vědce Stephena Hawkinga nebo hláška z Pelíšků.

Sonda ExoMars na Rudou planetu vynese i zařízení, které vyvinuli vědci z české Akademie věd. To bude zkoumat, jestli jsou na Marsu blesky. „Nebude se nikam pohybovat, bude měřit okolí přistávací platformy. A v tom okolí může nastat třeba to, že se vzedme marsovský prach do řídké atmosféry Marsu a nabije se a mezi těmi nabitými částečkami prachu bude docházet k elektrickým výbojům,“ dodal Santolík.