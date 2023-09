Další země dobývá Měsíc. Japonsko vypustilo sondu, která se pokusí přistát na jeho povrchu

Do vesmíru bych nikdy neletěl, přiznává programátor David Pavlík, který pracoval ve SpaceX

Pracoval na sebedestrukčním zařízení pro kosmické rakety, do vesmíru by přesto raději než on vyrazila jeho žena. Vývoj umělé inteligence před lidstvo podle něj staví etickou otázku.