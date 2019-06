Měsíc se ochlazuje a zmenšuje, to vede k ‚měsícotřesením‘, píše Newsweek

V roce 2010 vědci zjistili, že se Měsíc scvrkává vlivem chladnutí svého vnitřku, a možná se stále zmenšuje. S využitím snímků ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) vědci objevili útesy v lunární kůře, které se vytvořily relativně nedávno - přinejmenším z geologického hlediska. Mohly by být staré jen 100 milionů let. Napsal to zpravodajský server Newsweek.

