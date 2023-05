V noci na sobotu bude na obloze polostínové zatmění měsíce. ‚Je to šance pro fotografy‚‘ míní expert

Pokud se v pátek večer podíváte na oblohu, máte šanci, že uvidíte polostínové zatmění Měsíce. Ten v takové fázi vypadá, jako kdyby byl částečně zahalený do nějaké mlhy nebo kouře. Polostínové zatmění je ale podle Pavla Gabzdyla z Hvězdárny a planetária Brno velmi nenápadné. Maximální fáze bude probíhat ještě za obzorem. „Zaznamenat to pouhýma očima bude docela výzva. Spíš je to příležitost pro fotografy,“ říká. Praha 14:56 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měsíc v polostínovém úplňku vypadá, jako kdyby byl částečně zahalený do mlhy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co to je polostínové zatmění Měsíce?

Musím uvést na pravou míru, že polostínové zatmění Měsíce je opravdu velmi nenápadné a problém je v tom, že i když je vysoko nad obzorem na tmavé obloze, tak přesto je vidět velmi špatně.

Poslechněte si celý rozhovor s Pavlem Gabzdylem z Hvězdárny a planetária Brno

V dnešním případě máme ještě tu nevýhodu, že maximální fáze zatmění bude probíhat ještě v době, kdy Měsíc bude pod obzorem. Kousíček bude ještě probíhat, až bude nad obzorem, ale opravdu jen mizivá fáze. Zaznamenat to pouhýma očima bude docela výzva. Spíš je to příležitost pro fotografy.

Nebo je potřeba vydat se právě do planetária?

Přesně tak. V planetáriu by to bylo vidět, ale polostínové zatmění není moc dobře patrné ani tam. Toto zatmění znamená, že kdybychom se dívali z Měsíce, tak uvidíme jen kousek setmělého Slunce, ne celé.

Kdybychom se dívali z Měsíce směrem na Zemi, tak bychom viděli, jak Země postupně ukrajuje sluneční kotouč. Není to bodový zdroj světla, ale plošný, tak bychom viděli, jak Země Slunce postupně odkrajuje. Když toto vidíte, tak jste v místě, kde probíhá polostínové zatmění. Na úplné zatmění Měsíce musíme počkat do září roku 2025.

To tedy bude nejbližší další termín?

Ano, to je nejbližší úplné zatmění měsíce. Částečné zažijeme ještě letos v říjnu. Bude to konkrétně 28. října. Polostínové zatmění je spíše opravdu taková výzva pro fotografy. Není nijak moc nápadné.

Je to tedy tak, že měsíc vypadá jako částečně zahalený do mlhy?

Je to tak, ale musíme vidět tu maximální fázi. Ta v dnešním případě bohužel nastane ještě pod obzorem. Takže uvidíme jen konec tohoto úkazu. Těsně nad obzorem možná někdo vyfotografuje, že bude Měsíc na levé části disku trochu začouzený.

Co byste doporučil nadšencům, kteří rádi sledují oblohu, že bude k vidění třeba během letošního léta?

Když jsme u toho Měsíce, tak bych samozřejmě doporučil pozorování měsíčních úplňků. Letos v srpnu budeme mít mimořádnou příležitost. Ono to není z astronomického pohledu nic zvláštního, ale spíš je to zajímavost. Nastanou totiž za sebou hned dva úplňky a oba budou poměrně veliké. Nebude to vidět na první pohled, ale když budete dělat fotografie úplňků celý rok, tak uvidíte, že ty srpnové jsou veliké.