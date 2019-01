Jasný záblesk. Během zatmění narazil do Měsíce asteroid, mělo jít o úlomek z komety

Španělský astrofyzik José María Madied se domnívá, že na lunární povrch dopadla část horniny z komety. Madied uvedl, že Měsíc čelí dopadům vesmírných těles běžně, což dokládá povrch posetý krátery. Zemi v těchto případech na rozdíl od Měsíce chrání atmosféra, ve které meteority ve většině případů shoří.

Jak je ale možné, že je vidět záblesk, když na Měsíci není atmosféra? „Jedná se o přeměnu kinetické energie meteoritu nebo rychle letícího tělesa, ať už to je kus horniny nebo čehokoli jiného, a ta se přemění na tepelnou energii. Částečně na deformační, udělá se tam kráter, a částečně na tepelnou. A právě tato tepelná způsobí záblesk,“ vysvětlila pro server iROZHLAS.cz Magdalena Hrnková ze Štefánikovy hvězdárny v Praze.

Laicky to znamená, že se hornina po nárazu do Měsíce roztaví. „Může to být plazma, může to být tavenina, na tom se vědecké články neshodují, ale je to vlastně zahřát dopadem, a díky tomu to svítí,“ dodala Hrnková.

Odborníci včetně Madieda se shodují, že ponděln dopad byl vůbec první, který se podařilo pozorovat během měsíčního zatmění.

Oranžový nádech

„Z českých fotografů se úkaz podařilo zaznamenat Liboru Hašplovi přes dalekohled s průměrem 0,2 metru z Velkého Oseku nebo členům astronomického kroužku na pardubické hvězdárně,“ uvedl na svém webu fotograf a astronom Petr Horálek.

Sám úkaz snímal na kapverdském ostrově Boa Vista teleobjektivem. Kratičký záblesk je také patrný na videu z brněnské hvězdárny a planetária.

Zatmění a Matterhorn, krása Měsíc samozřejmě tolik svítí kvůli relativně (alespoň vůči oku) dlouhé expoziční době. pic.twitter.com/eaPpr83Mve — Štefánikova hvězdárna (@hvezdarna) 24. ledna 2019

Měsíc vstoupil do stínu Země v pondělí ráno, přesně v 5.41. Konec celého úkazu nastal přibližně v 6.43. Podmínky pro pozorování byly ideální jen v některých částech republiky. Například Hvězdárna a planetárium Brno zatmění vysílala živě. Šlo o poslední úplné zatmění v tomto desetiletí. To další nastane až 7. září 2025.

Zatmění Měsíce je zajímavou podívanou především díky barvě zemského stínu, která je ovlivňována zemskou atmosférou. Souputník Země tak má při úplném zatmění oranžový nádech až temně hnědou barvu.

#pardubice

JAK ZACHYTILI PONDĚLNÍ ZATMĚNÍ PARDUBIČTÍ ASTRONOMOVÉ pic.twitter.com/j7mlxgIMyC — Hvězdárna Pardubice (@astropardubice) 22. ledna 2019