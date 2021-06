Nad jihozápadem Čech prolétl bolid. ‚Malé úlomky mohly dopadnout na zemský povrch,‘ míní astronom

Obyvatelům jihozápadních Čech se před pár dny naskytla neobvyklá podívaná. Ve čtvrtek večer nad oblastí proletěl jasný meteorid (neboli bolid) přibližně o velikosti míče na házenou a o váze asi pět kilogramů. O přírodním úkazu v neděli informovala Akademie věd. „Většina původní hmoty shořela v atmosféře a pouze malé úlomky mohly dopadnout na zemský povrch,“ sdělil pro Radiožurnál Jaroslav Spurný z Astronomického ústavu. Rozhovor Šumava 19:05 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak běžně se vy astronomové s podobným úkazem setkáváte?

My na tyto úkazy máme takový speciální experiment tzv. bolidovou síť, která se rozpíná na území České republiky, ale i okolních států ve střední Evropě.

Řekněme, že takto jasný a velký jev míváme jednou až dvakrát do měsíce, takže zas tak výjimečná záležitost to nebyla.

Dopadly části meteroidu i na zem?

V tomto případě naprostá většina původní hmoty shořela v atmosféře a pouze malé úlomky - jak mnozí, kdo to viděli, ví, že se těleso rozpadalo během letu - mohly dopadnout na zemský povrch. Ale doopravdy jen velmi malá tělíska, řádově desetigramová.

Pokud by někdo chtěl část meteroidu najít, má vůbec šanci, aby se mu to povedlo?

Byla by to obrovská náhoda. Protože těch kousků, které mohly dosáhnout až zemského povrchu, bylo skutečně málo, řádově jednotky.

Vzhledem k tomu, že dráha byla veli málo skloněná k zemskému povrchu a těleso se rozpadalo v poslední třetině dráhy letu (během 30 kilometrů), tak úlomky mohou být na relativně velkém území a vzhledem k vysokému vegetačnímu období, byla by to obrovská náhoda, kdyby je někdo našel.

Let meteroidu Meteroid vstoupil do zemské atmosféry ve čtvrtek krátce před 22.00 v oblasti kolem německého města Deggendorf.

Překročil hranice nad šumavským Trojmezím a pak poblíž lipenské přehrady ve výšce 32 kilometrů pohasl. Celou svou dráhu o délce 111 kilometrů překonal za 11 sekund.

Dráhu letu zaznamenalo několik kamer astronomického ústavu. Šlo například o stanice na šumavském Churáňově, v Kocelovicích na Strakonicku nebo v Kunžaku na Pelhřimovsku.

O přeletu informovali astronomové na svém webu.