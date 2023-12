V noci vyvrcholí meteorický roj Geminidy. Nejlepší viditelnost bude mezi půlnocí a čtvrtou ráno

„Geminidy jsou z hlediska aktivity, tedy počtu meteorů za hodinu, nejaktivnější roj v průběhu roku,“ říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. „Frekvence dosahuje v některých případech až 200 meteorů za hodinu, ale to bychom museli být v jiných lokalitách zeměkoule,“ dodává Horálek.

V našich končinách můžeme podle astronomů čekat kolem 120 meteorů za hodinu. Geminidy patří k pomaleji letícím meteorům, popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd: „Různé meteorické roje mají různou rychlost, některé se jen pomaloučku valí oblohou.“

Odborníci radí pozorovat meteory v druhé polovině noci. Jednak jsou po západu Měsíce lépe vidět, jednak bude výše na obloze takzvaný radiant - místo, odkud létavice zdánlivě vylétávají.

Maximum mezi půlnocí a 4.00

„Maximum nastává zkraje večera kolem osmé hodiny, ale tím, že radián v té době pořád ještě stoupá, tak je dobré je pozorovat mezi půlnocí a 4.00, kdy už je radián dostatečně vysoko,“ říká Horálek.

Takzvané padající hvězdy pak bude možné zahlédnout po celé obloze, pokud ovšem bude jasno a dostatečná tma, podotýká Pavel Suchan: „Na meteorický roj má smysl se podívat, až když bude souhvězdí dostatečně vysoko na obloze, meteory tak nezaniknou pod obzorem ani ve světelném znečištění.“

Geminidy zdánlivě vylétávají ze souhvězdí Blíženců. Jejich skutečný zdroj je ale mnohem blíže – je to zvláštní planetka Phaeton.

„Dodnes je záhadou, jak je možné, že produkuje částice tak, aby mohly vytvářet meteorický roj, tedy proud meteoroidů. Jedna z teorií je, že za to může nemalé množství sodíku obsažené v planetce. Ten při reakci se sluníčkem způsobuje, že se planetka drolí a zanechává za sebou částice způsobující tento roj,“ popisuje Horálek.

Pro současné pozorovatele jsou Geminidy každoroční událost, nebylo a nebude to tak ale vždy. Poprvé je astronomové pozorovali v 19. století a současné intenzity roj dosáhl až ve století dvacátém.

Světelné znečištění

„Planetka vlivem dalších větších těles mění pozvolna svoji dráhu ve sluneční soustavě. I proud částic mění svou pozici vůči zemské dráze, takže postupně bude roj slábnout. Předpokládá se, že ho budeme moci pozorovat ještě tak sto let, pak už o něm nebude nikdo vědět,“ vysvětluj Horálek.

Na potíže s pozorováním létavic ale odborníci upozorňují už teď. Hůře viditelné jsou kvůli světelnému znečištění.

„Nejde ani tak o to, jestli jsou Vánoce. Zapnutí vánočních světel je minimum k přidání světelného znečištění. Nejvíce ho způsobují pouliční osvětlení, nasvětlování památek a poutače, které jsou navíc nasvětleny zespod, a světlo uniká přímo vzhůru do prostoru. To nám výrazně znevýhodňuje pozorování noční oblohy, protože i když jsou světla namířena tam, kam je potřeba, tak se světlo rozptyluje a putuje hodně daleko,“ popisuje Horálek.

Nadměrné venkovní osvětlení škodí pozorovacím podmínkám až stovky kilometrů daleko, uvádějí astronomové.