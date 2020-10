Nový záchod, semínka ředkviček i protivráskové sérum. K vesmírné stanici odstartovala nákladní loď

3.. 2.. 1.. liftoff. 🚀@NorthropGrumman's Antares rocket & Cygnus spacecraft launch from @NASA_Wallops. This Cygnus, named the S.S. Kalpana Chawla, will deliver ~8,000 pounds of @ISS_Research and supplies to @Space_Station. pic.twitter.com/W1WIOd5KIA