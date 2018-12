K Mezinárodní vesmírné stanici zamíří první loď s posádkou po nezdařeném říjnovém startu

V pondělí se do kosmu vydá ruská loď Sojuz MS-11, která na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dopraví Rusa Olega Kononěnka, Američanku Anne McClainovou a Kanaďana Davida Saint-Jacquese. Do vesmíru loď vynese ruská raketa Sojuz-FG. Bude to první start s kosmonauty od nezdařeného říjnového letu, kdy musela po selhání stejného typu nosné rakety nouzově přistát pilotovaná loď Sojuz MS-10 s dvoučlennou posádkou. Bajkonur (Kazachstán) 11:36 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přistavení nosné rakety Sojuz MS-11 na startovací rampu kosmodromu Bajkonur přihlížejí diváci | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

Rakety Sojuz-FG, které jsou vylepšenou variantou raket Sojuz-U, patří ke spolehlivým nosičům. Z dosavadních 65 startů od května 2001 se nezdařil jen jeden, a to ten říjnový, kdy na ISS mířili ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague.

Několik minut po startu 11. října se při nestandardním oddělení prvního stupně nosné rakety poškodila palivová nádrž druhého stupně. Příčinou, jak zjistila vyšetřovací komise, bylo vadné fungování čidla, které signalizuje rozdělení prvního a druhého stupně.

Krátce po zjištění mimořádnosti se loď od nosiče nouzově odpoutala a po balistické dráze se vrátila zpět. Loď s Ovčininem a Haguem přistála v Kazachstánu zhruba 400 kilometrů od Bajkonuru.

Oba následně vypověděli, že nejdůležitější bylo v kritické chvíli zachovat chladnou hlavu, na paniku prý ani nebyl čas. Během návratu byli vystaveni značnému přetížení, na takové jsou ale trénováni. Následná lékařská prohlídka u nich nezjistila žádné zdravotní potíže.

Ovčinin a Hague shodně také vyjádřili lítost nad tím, že se na ISS nedostali. Na orbitální stanici ale poletí, start je plánován na červenec 2019.

Kvůli nehodě Rusko pozastavilo všechny pilotované lety, proto se spekulovalo, že by se ISS mohla ocitnout bez posádky. Tu nyní tvoří Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst, kteří by se měli vrátit na Zemi 20. prosince.

Jako náhradní plán, pokud by se letos pilotovaný let na ISS neuskutečnil, se hovořilo díky dostatku zásob o prodloužení pobytu současné trojice na stanici minimálně do ledna.

Vzhledem k nalezení příčiny říjnové nehody Rusko uzávěru na pilotované lety zrušilo. K ISS v polovině listopadu navíc odstartovala další raketa typu Sojuz-FG s nákladní lodí Progress MS-10 se zásobami a materiálem. Start byl úspěšný a žádné odchylky zjištěny nebyly.