Na palubě je deset široce rozkročených přístrojů, říká Majer o modulu Blue Ghost na Měsíci

Na Měsíci úspěšně přistál modul Blue Ghost americké soukromé společnosti Firefly Aerospace jde o první lunární misi této společnosti a na zemi už doputovaly první fotky z povrchu. V plánu je teď 14 dnů provozu vědeckých přístrojů a odebírání vzorků měsíčního prachu. „Vědeckých přístrojů je na palubě celkem deset a jsou velice široce rozkročené," uvedl pro Radiožurnal Dušan Majer ze serveru kosmonautix.cz. Rozhovor Praha 18:20 2. března 2025

Vy jste celý manévr sledoval on-line, takže vše proběhlo v pořádku.

Ano, můžeme říct, že ta data, která zatím přišla, tak nenaznačují, že by tam byl nějaký problém. Maximálně během přistání došlo k tomu, že jedna ze čtyř nohou nehlásila kontakt s povrchem. Ale to není nic, co by nás mělo jakkoli znepokojovat.

Pokud se nepletu, k tomu přistání došlo asi o deset minut dřív, než bylo plánováno. To je taky v pořádku.

U toho přistání záleží na tom, ze kterých zdrojů se vychází při těch údajích, kdy se mělo přistávat. Ono to bylo plus minus někde kolem dvou minut od toho plánu, který zveřejnil Firefly Aerospace, takže je to v toleranci.

A co to je ta společnost? Proč se zajímá právě o měsíc?

Je to americká firma, která se zaměřuje už několik let obecně na kosmonautiku. Nedělají jenom měsíc, ale mají ve svém portfoliu třeba malou raketu Firefly Alfa která vynáší několik stovek kilogramů nákladu na nízkou oběžnou dráhu. A ona využila toho, že před několika lety agentura NASA začala více spoléhat na využívání služeb soukromých firem. A v tomto případě u landeru Blue Ghost jde především o program CLPS.

A to je co?

To je právě program, v jehož rámci si NASA kupuje od soukromých firem službu v podobě dopravy nákladů na měsíc.

A kolik podobných společností ve Spojených státech vůbec do lunárních programů je zapojeno? Do jaké míry tedy právě spolupracují s NASA?

Pokud bychom se bavili obecně o spolupráci soukromých firem s NASA, tak se dostaneme na desítky. Opravdu těch firem je hodně. Co se týče těch, které vyvíjejí nějaké lunární landery ať už pilotované nebo bezpilotní, tak tam je to menší počet, řekněme pod deset.

Které vědecké experimenty jsou na programu a co je na nich z vašeho pohledu nejzajímavější?

Těch vědeckých přístrojů a technologických demonstrátorů je na palubě celkem deset a opravdu jsou velice široce rozkročené. Od radiačně odolného počítače přes technologický demonstrátor, který má zkoušet novou metodu odběru lunárního regolitu. Je to v podstatě takový vysavač naruby, protože vysavač funguje na principu odsávání a na měsíci je vakuum, takže tam by to úplně nefungovalo. Takže on funguje tím způsobem, že fouká v podstatě stlačený vzduch, který pak víří ten regolit, který je pak nasáván do odběrného zařízení.

Je tam experiment, který studuje, jak lunární regolit přilne k různým materiálům, ze kterých by se v budoucnu mohly dělat třeba skafandry, kosmické lodě, habitaty a tak podobně. Je tam přístroj, který studuje možnost jak regolit elektronicky odpuzovat, aby nepřilnul na těch materiálech, protože on je docela abrazivní. Je tam přístroj, který se zaměřuje na možnost využívat měsíce signály navigačních družic, které krouží kolem Země. A už teď překonal rekord ve vzdálenosti od Země, ve které byl zachycen signál navigačních družic. Takže skutečně těch možností je celá řada a nejmenoval jsem ještě ani zdaleka všechny.

Jak blízko jsme nebo daleko k návratu člověka na Měsíc? A dává to vůbec z vědeckého hlediska smysl? Nebo spíš by šlo jenom o prestiž?

Bezesporu to dává smysl, protože ano, přístroje nebo bezpilotní mise dokáží přinést spoustu dat, ale když tam pošleme člověka, tak on to dokáže udělat rychleji a zároveň získáme i data, která nám ty bezpilotní mise přinést nemohou. Týká se to především záležitostí ohledně lékařství, biologie, jak funguje lidský organismus v extrémních podmínkách. A tyto znalosti se pak dají využít na zemi.

A ještě abych odpověděl na tu první otázku, jsme, řekněme, pár let od návratu lidí na Měsíc a ten návrat by měl proběhnout jednak v rámci amerického programu Artemis, v jehož rámci by měli lidé přistát na Měsíci, aktuálně to vypadá, v polovině roku 2027, ale samozřejmě v kosmonautice jsou odklady běžné, takže k tomu může dojít. A svou první cestu lidí na Měsíc připravuje také Čína, která by pravděpodobně mohla dostat člověka na Měsíc okolo roku 2030.