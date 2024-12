Na Silvestra bude šance vidět polární záři, říkají astronomové. Venuše je na jihozápadě vidět už nyní

Sonda NASA překonala dosavadní rekordy. Dostala se nejblíže ke Slunci, co se kdy stroji podařilo

Vědkyně NASA Nicola Foxová řekla, že sonda letěla v blízkosti Slunce takovou rychlostí, že by při stejné rychlosti let z Londýna do New Yorku trval pouhých 30 sekund.