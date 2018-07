Stojí za vynálezy, které změnily způsob komunikace, produkci jídla i předpovědi počasí. NASA slaví 60 let

Vyslala první lidi na Měsíc, vytvořila sondy k průzkumu Saturnu a Jupiteru a postavila speciální vozítko Curiosity, které jezdí na Marsu - a ve výčtu úspěchů by se dalo ještě dlouho pokračovat. Za všemi stojí americká kosmická agentura NASA, celým názvem Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. V neděli je to přesně 60 let od jeho vzniku. Washington 12:20 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stopy po startu raketoplánu Atlantis nad Kennedyho vesmírným centrem na Floridě, červen 2007. | Zdroj: Profimedia

Vznik NASA byl odpovědí na úspěch Sovětského svazu, který v roce 1957 vypustil do vesmíru vůbec první umělou družici Sputnik 1 a překvapil tak celý svět. Sověti zaskočili hlavně Spojené státy, které byly považované za technologickou a průmyslovou velmoc. Teď ale musely čelit neznámému riziku. Nikdo totiž nevěděl, kolik podobných raket mají Sověti k dispozici.

Čtyři měsíce po Sputniku Spojené státy vypustily svůj první satelit - Explorer 1. Družice byla dlouhá zhruba dva metry, vážila 14 kilogramů a než v roce 1970 shořela v atmosféře, tak 58 000 krát obletěla Zemi. Sonda jako první potvrdila existenci radiačních pásů kolem planety. Její mise hrála zároveň klíčovou roli při vzniku NASA.

„Jen se na chvilku zamyslete nad tím, jak odlišný by byl svět, kdyby satelit Explorer 1 neexistoval. Možná by bylo daleko méně tlaku na to vytvořit samostatnou vesmírnou agenturu, možná bychom NASA vůbec neměli,“ uvažuje v jednom z videí na stránkách americké kosmické agentury historik Bill Barry.

Závod o vesmír

I když byl prezident Dwight Eisenhower přesvědčený, že sovětský Sputnik nemůže ohrozit americkou bezpečnost, podepsal 29. července 1958 zákon s názvem „National Aeronautics and Space Act“ a tím vznikla dnešní NASA. Spojené státy se tak pustily do závodů v objevování a zkoumání vesmíru.

Souboj o vesmír byl jedním z kolbišť, na kterém se Spojené státy a Sovětský svaz utkávaly v období Studené války. Sověti v roce 1961 vypravili do vesmíru loď Vostok 1 s Jurijem Gagarinem. Ten se stal vůbec prvním člověkem, který vzlétl do vesmíru.

Jen o pár měsíců později prezident John F. Kennedy v americkém Kongresu vyhlásil národní cíl vypravit lidi na Měsíc a bezpečně je vrátit na Zem. To se NASA podařilo díky misi Apollo 11.

Raketa odstartovala z Floridy v červenci roku 1969. Přímo u startu byli i dva čeští novináři:„Raketa se zahalila do oblaků dýmu a plamenů. Já jsem si říkal proboha, snad se něco nestalo. Najednou jsem slyšel obrovský hluk motorů, který byl takový, jako když vám kulometem střílí u ucha,“ popisoval ve vysílání Českého rozhlasu Karel Pacner.

Na Cape Canaveral, tehdy Cape Kennedy, byl i tehdejší zpravodaj ve Washingtonu Jiří Dienstbier: „Cape Kennedy je už několik dní obležen a do vzdálenosti 100 mil není možné dostat nocleh. Odhaduje se, že na okolních plážích, podél silnic, ostrovech i na pevnině je soustředěno milion diváků.“

Posádka Apolla jedenáct se na Měsíc dostala o pár dní později. Neil Armostrong a Buzz Aldrin se po Měsíci prošli 20. července 1969. Jak na úspěch Američanů reagovali v Sovětském svazu, popisuje novinář Stanislav Kužel: „V tehdejším Sovětském svazu se o americkém přistání na Měsíci téměř nemluvilo. Tam měli akorát kosmonauti speciální kanál, kde se dívali na to, jak Apollo 11 přistává. V novinách byla kratičká zpráva.“

Oslavy celý rok

V dalších letech NASA vypravila sondy k Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu i na Mars. V roce 2011 americká vesmírná agentura pozastavila program na pilotované lety do vesmíru za pomoci raketoplánu, který fungoval třicet let.

„Raketoplány si rozhodně zaslouží své místo ve zlaté síni kosmonautiky. Z technologického hlediska je to jeden z nejúspěšnějších projektů, které NASA provozovala,“ vysvětluje zakladatel serveru Kosmonautix.cz Dušan Majer, který zároveň přibližuje projekty NASA do budoucnosti. „Je to třeba dalekohled Jamese Webba, nástupce Hubblova teleskopu, který by měl dohlédnout mnohem dále do minulosti. Dalším projektem je třeba Mars Rover 2020,“ popisuje.

NASA své šedesáté narozeniny slaví v průběhu celého roku. Největší slavnosti se ale očekávají na začátku října. Už v červnu ale šéf agentury Jim Bridenstine zdůraznil, že NASA stojí za vynálezy, které výrazně změnily způsob, jak komunikujeme, produkujeme jídlo, předvídáme počasí i to, jak rozumíme naší planetě.