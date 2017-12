NASA chce v roce 2069 vyslat k nejbližšímu hvězdnému systému sondu. Bude pátrat po stopách života

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír by chtěl v roce 2069 vyslat do mezihvězdného prostoru automatickou sondu, která by hledala stopy života. Napsal to britský vědecký časopis The New Scientist. Start má být součástí oslav 100. výročí prvního letu člověka na Měsíc.

