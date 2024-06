Z ruské nefunkční družice se uvolnilo přes 100 kusů. Astronauti se museli schovat ve vesmírné stanici

Náhlé uvolnění trosek z ruského satelitu donutilo americké astronauty vyhledat úkryt v Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Ve čtvrtek to podle agentury Reuters uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Není ale jasné, co způsobilo potíže satelitu, který je už několik let nefunkční.

Washngton 18:17 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít