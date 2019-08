O krok blíže k odvážné misi. NASA chce prozkoumat měsíc Jupitera, na kterém může být život

Do šesti let by se měla sonda amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) vydat k měsíci Jupiteru. Pod ledem by Europa měla ukrývat 170 kilometrů hluboký oceán, což by mohly být příhodné podmínky pro mimozemský život. Mise Europa Clipper pokořila fázi nazvanou Klíčové rozhodnutí bod C, což představuje důležitý krok k uskutečnění mise.

21. srpna 2019