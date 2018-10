Důraz na program Měsíc a výzkum sluneční soustavy. Roskosmos chce dál spolupracovat s NASA

Ruská agentura Roskosmos chce při kosmickém výzkumu dál spolupracovat s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) a je připravena vyslat začátkem příštího roku do USA delegaci k jednání se šéfem NASA Jimem Bridenstinem. Informovala o tom ve středu agentura TASS s odvoláním na mluvčího ruské kosmické agentury. Ruská delegace by měla do Spojených států cestovat na Bridenstinovo pozvání.

Moskva 15:24 24. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít