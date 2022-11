NASA se ve středu pokusí o další start mise Artemis I, program by měl vrátit člověka na Měsíc

#Artemis I is launching to the Moon!



Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast



Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion



Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63