NASA našla důkazy hydrotermálních systémů na Marsu. Jako další bude pátrat po známkách života

Poslední dobou se stále více skloňuje téma Měsíc. Lander Peregrine americké společnosti Astrobotic vynesený na oběžnou dráhu Země sice k našemu souputníku kvůli závadě v pohonném systému nedoletěl, nedávno však na Měsíc dosedla indická sonda Vikrám, přistály tam i japonský lander SLIM a vůbec první soukromá americká sonda Odysseus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hydrotermální minulost Marsu

Rozběhnutý, i když poněkud zpožděný je americký lunární program Artemis, který má vrátit člověka na Měsíc, testuje se loď Starship. Zdá se tedy, že program výzkumu Marsu zůstává v „měsíčním stínu“.

Docela tak to ale není – rudou planetu stále zkoumá rover NASA Curiosity, který má od roku 2012 za sebou neuvěřitelných více než 4000 marsovských dní, a nověji i jeho robotický kolega s příznačným názvem Perseverance čili „Vytrvalost“.

Čeští vědci pátrají ve vesmíru po stopách gama záření. Pomáhá jim v tom Krabí mlhovina Číst článek

A tu osvědčuje úspěšně už tři roky. Průzkumné vozítko přistálo na východním okraji kráteru Jezero 18. února 2021 a stihlo od té doby odvést pozoruhodnou práci.

Jedním z jeho nejnovějších poznatků je objev síranů hořečnatého a vápenatého. Vznikly prouděním vody puklinami ve vulkanických horninách na dně kráteru, který je odhadem starý 3,8 miliardy let.

Zmíněné minerály v sobě zachycují vodu a zaznamenávají historii svého vzniku. Vědci z univerzity v Cincinnati pod vedením Andyho Czajyho z toho odvozují, že v minulosti na Marsu mohly existovat hydrotermální systémy, termální prameny, a dokonce gejzíry. Výsledky zveřejnili v lednovém čísle časopisu Journal of Geophysical Research.

Fotogalerie (5)







Hledají se mikroorganismy

V ložiscích zmíněných minerálů zatím Perseverance nenašel žádný definitivní důkaz života – případný objev fosilních mikroorganismů v nich je pod jeho rozlišovací schopnosti.

Czaja však nevylučuje, že by po návratu vzorků z rudé planety na Zemi mohli vědci – za pomoci nejcitlivějších přístrojů, historii vody a klimatu na Marsu, případně i důkazů dávného života, prozkoumat mnohem podrobněji.

Z kazašského Bajkonuru odstartovala raketa Sojuz MS-25, posádku tvoří Američanka, Rus a Běloruska Číst článek

Tým, který řídí rover, chce Perseverance nasměrovat do oblasti mimo kráter Jezero. Podle Czajy by tam mohl najít horniny staré nejméně 4 miliardy let.

Třeba stromatolity, které obsahují důkazy o dávných vrstevnatých rohožích bakterií viditelných pouhým okem. Na Zemi se tyto horniny někdy nacházejí v extrémních prostředích, jako jsou například pánve kolem gejzírů.

Voda se dnes na Marsu nachází v ledu na pólech, je uvězněna pod jeho povrchem a stopové množství vodní páry je také v jeho řídké atmosféře. Planetární vědci však předpokládají, že tam kdysi existovala jezera a dlouhodobě tekoucí řeky.

Jak uvedl Andy Czaja, objevy Perseverance jsou podnětem k dalšímu průzkumu. Metou je ovšem důkladná analýza vzorků, které se z rudé planety k vědcům na Zemi dostanou někdy kolem roku 2033.