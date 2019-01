Dobývání vesmíru v roce 2019: dvě nové lodě, čínská stanice, oblet Slunce i možná návrat na Měsíc

Americká NASA vypustí v lednu do vesmíru kosmickou loď Dragon určenou pro lety astronautů k Mezinárodní kosmické stanici. Poprvé v historii tak vyzkouší modul, postavený na zakázku soukromou společností. Letošek je pro americkou kosmonautiku klíčový. Ukáže, jestli se zbaví závislosti na ruské kosmické dopravě. Moskva/Washington 9:25 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová sonda určená ke zkoumání slunce Parker Solar Probe | Foto: JHU APL | Zdroj: NASA

„Bude to záležet na tom, jak se povede odzkoušet dvě nové kosmické lodě, které staví soukromé společnosti na zakázku NASA,“ popsal Radiožurnálu Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké bude dobývání vesmíru v roce 2019? Poslechněte si v reportáži Jaroslava Skalického

„Space X připravuje kosmickou loď Dragon, která by měla v bezpilotní verzi startovat už někdy v polovině ledna. Druhá kosmická loď se jmenuje Starliner, připravuje ji velká firma Boeing a měla by tu první následovat zhruba o měsíc později také v bezpilotním režimu. A pokud tyhle dvě zkoušky dopadnou dobře, někdy v průběhu léta by do nich měli usednout první kosmonauti a vyzkoušet, zda ji budou opravdu moci Američané používat v dopravě na Mezinárodní kosmickou stanici,“ dodal Kolář.

První v historii. Na odvrácené straně Měsíce úspěšně přistála čínská sonda Čchang-e 4 Číst článek

Dragon vynese do vesmíru už osvědčená raketa Falcon 9. Američané létají na Mezinárodní kosmickou stanici v ruských lodích Sojuz od roku 2011, kdy přestali používat raketoplány. Věří, že zkušební lety budou úspěšné. Místa pro své kosmonauty na ruských lodích Sojuz si objednali jen do konce roku 2019. Bezpilotní lety i první let s posádkou zamíří k Mezinárodní kosmické stanici.

Automatické sondy

Vlastní vesmírnou stanici otevře v roce 2019 také Čína. „Podnikají politické kroky. Už v minulém roce na půdě OSN vyzvali všechny státy světa, které mají zájem na spolupráci, že jim nabízí i místa kosmonautů na jejich stanici a vědecké experimenty, které mohou společně dělat. Takže usilují o to, aby se zařadili jako plnoprávní členové mezinárodní kosmické komunity,“ řekl Kolář.

Kvadrantidy, Perseidy a zatmění Měsíce. V roce 2019 se vyplatí pozorovat nebeské jevy Číst článek

Po 50 letech by se lidé mohli vrátit na Měsíc. Poprvé na něm přistáli v červenci 1969.

„Měsíc je stále víc a víc vepředu všech diskusí o tom, kam se má kosmonautika ubírat do budoucna. V Americe v tuhle chvíli nepanuje jednoznačné rozhodnutí, jak se s tímhle vyrovnat. Čili zatím je to trošku napůl, že by dopravovali kosmonauty na oběžnou dráhu kolem Měsíce, což je pro některé lidi docela zklamání, protože se říká: ‚Když už jsme před padesáti lety na Měsíci byli, tak proč neletíme rovnou na Měsíc?‘ Ale je to z toho důvodu, že zatím Kongres neschválil potřebné finanční prostředky, aby se postavil výsadkový člun, který by na kosmonauty na povrch dopravil,“ dodal Kolář.

NASA se proto obrátila na soukromý sektor. Devíti firmám nabídla, aby připravily automatické sondy. Na Měsíc by vynesly přístroje, které by prozkoumaly podmínky pro případné přistání kosmonautů.

V kosmickém programu roku 2019 najdeme také druhý průlet americké sondy Solar Parker v blízkosti Slunce. „Má za úkol se dostat do těsné blízkosti, což je unikátní jak technicky, tak i vědecky, protože tak blízko se zatím žádný výtvor vytvořený lidskou rukou nedostal. Sonda provede několikrát oblet kolem Slunce. Znamená to obrovské zatížení jak tepelné, tak i radiační, a vědci doufají, že se takhle dozví řadu nových věcí o Slunci, které zatím nechápou,“ řekl na závěr ředitel České kosmické kanceláře.