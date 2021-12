Astronauti NASA Marshburn a Barronová vyměňují na Mezinárodní vesmírné stanici nefunkční anténu

Astronauti americké vesmírné agentury NASA Thomas Marshburn a Kayla Barronová zahájili odloženou pracovní směnu vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Hlavním úkolem jejich výstupu do otevřeného kosmu, který by měl trvat šest a půl hodiny, je výměna nefunkční antény. Práci dvojice astronautů lze sledovat v přímém přenosu na webu TV NASA. Washington 14:59 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) | Zdroj: NASA

Výměnu poškozené antény měli Marshburn a Barronová naplánovanou už na úterý. Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se však rozhodl akci odložit poté, co byl upozorněn na možné ohrožení astronautů vesmírným smetím.

NASA se ve své informaci nezmínila o povaze vesmírného smetí, které by mohlo astronauty ohrozit. Americké ministerstvo zahraničí ale před dvěma týdny oznámilo, že Rusko provedlo test rakety proti jednomu ze svých satelitů, přičemž výbuch vytvořil úlomky, jež mohou ohrozit ISS. Ruské ministerstvo obrany to po dvou dnech přiznalo, odmítlo však, že by test stanici ohrozil.

Marshburn a Barronová vyměňují anténu, která přestala vysílat signály z ISS na Zemi. Provoz orbitálního komplexu podle NASA tato závada neohrožuje, ale vedení mise se rozhodlo nainstalovat novou anténu, aby byla komunikace dostatečně zajištěna.