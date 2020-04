Poprvé za dekádu vyšle NASA americké astronauty do vesmíru. Loď Crew Dragon vystartuje na konci května

Vesmírná agentura Spojených států zastavila pilotované lety v roce 2011, kdy zrušila program raketoplánů. Od té doby posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zpět na Zemi přepravují jen ruské lodi Sojuz.

Kromě společnosti SpaceX připravuje k pilotovaným letům pro NASA svou loď CST-100 Starliner také společnost Boeing. Pro společnost SpaceX to bude první posádkový let od jejího založení před 18 lety, uvedla CNN.

Prvními, kdo loď Crew Dragon při cestě na orbitální komplex prověří, budou astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Jak dlouho při tomto testovacím letu by měli na ISS zůstat, ještě nebylo rozhodnuto, nicméně dříve se hovořilo o dvou nebo třech měsících.

Crew Dragon vynese na oběžnou dráhu raketa Falcon 9, patřící rovněž společnosti SpaceX. Odlet ze startovací rampy 39A Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral je stanoven na 22.32 SELČ.

Podle informací CNN nebudou na start kosmické lodi, kvůli pandemii covid-19, přihlížet davy lidí z pozorovacích míst podél floridského pobřeží, jak jsme byli zvyklí od roku 1961. Na místě bude povolen pouze omezený počet reportérů a NASA uvedla, že nepovolí vstup veřejnosti.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI