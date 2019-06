NASA umožní i soukromé cesty na kosmickou stanici, turisté budou moci ve vesmíru zůstat až 30 dní

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v pátek oznámil, že otevře Mezinárodní vesmírnou stanici i pro turistické a komerční účely. Robyn Gatens, zástupce ředitele vesmírné stanice, uvedl, že by se mělo jednat o maximálně dvě kratší soukromé výpravy ročně, informuje BBC. New York 18:47 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američtí astronauti trénují v Texasu v replice Mezinárodní vesmírné stanice. | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

„NASA otevře Mezinárodní vesmírnou stanici pro komerční a marketingové využití jako nikdy dříve,“ cituje BBC finančního ředitele Jeffa DeWita.

Americký úřad uvedl, že soukromí astronauti by na stanici mohli zůstat nejdéle 30 dnů. Do vesmíru by cestovali na amerických kosmických lodích. NASA dále informuje, že by pověřila soukromou společnost, aby dohlédla na to, že cestující budou zdravotně způsobilí a projdou příslušným tréninkem.

Sama NASA na svých stránkách uvádí podrobnější informace včetně odhadovaných cen za jednotlivé služby, kterých by soukromí turisté a společnosti mohli cestou do vesmíru a během pobytu na vesmírné stanici využívat. Například zásoby pro posádku, jídlo, a zdravotnické potřeby mají stát 22 500 dolarů za den.

Za používání toalety a přístrojů napomáhajících regeneraci ve vesmíru si pak NASA bude účtovat 11 250 dolarů denně.

Privatizace vesmírné stanice

NASA dříve zakazovala jakékoliv komerční využití vesmírné stanice a nedovolovala astronautům podílet se na výzkumu za účelem zisku.

Páteční slib otevřít stanici pro komerční účely je součástí plánu na úplnou privatizaci stanice. Americký prezident Donald Trump v loňském rozpočtu navrhl, aby vláda do roku 2025 přestala provoz stanice financovat.

Nedávno NASA oznámila, že plánuje do roku 2024 na Měsíc vyslat po dlouhých letech opět posádku. Součástí by měla být i historicky úplně první žena, která by se na Měsíc podívala.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x — NASA (@NASA) June 7, 2019