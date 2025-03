NASA vyslala do vesmíru teleskop SPHEREx. Má pomoci popsat počátek vesmíru

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) do vesmíru v noci na středu vyslal vesmírný dalekohled SPHEREx, který má pomoci vysvětlit, jak vznikaly a po miliardy let se vyvíjely galaxie a také, jak se vesmír krátce po svém vzniku začal tak rychle rozpínat. Uvedla to agentura AP.

Los Angeles 19:22 12. března 2025