Dalekohled Jamese Webba zachytil gejzír vody na Saturnově měsíci. Mohl by být vhodný pro život

Saturnův měsíc Enceladus vypouští gejzíry vody dlouhé tisíce kilometrů. Vědci to zjistili z dat Webbova vesmírného dalekohledu. Výsledky pozorování přinesl vědecký časopis Nature Astronomy. Odborníci už delší dobu zkoumají, jestli by Enceladus mohl být potenciálně obyvatelný. „Vidíme paralely s tím, jak vznikala Země," říká astronom a vedoucí planetária liberecké IQLandie, Martin Gembec.

Jak velký byl nejnověji zaznamenaný gejzír a co obsahoval?

Gejzír je taková velká bublina v podstatě ledových zrn. Vodní pára se tam totiž okamžitě srazí a zmrzne. Pak se rozšiřuje do velkého oblaku a zásobuje i prstenec, který s nachází v okolí Saturnu. V místě, kde obíhá měsíc Enceladus je prstenec velice slabý, ale my víme, že právě toto je jeden z mechanismů, jak se do něj dostává nová hmota.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Gembecem

Podle čeho to vypadá, že by Enceladus mohl být možná obyvatelný?

V první řadě ty částice obsahují vodu, to je základní pravidlo. My víme, že měsíc obsahuje kapalnou vodu pod ledovou krustou, která je popraskaná a voda uniká právě v gejzírech. Kromě toho jsou tam pevné částice a organické látky, například jednodušší uhlovodíky, metan, formaldehyd, acetylen, ale také třeba amoniak, což je látka, která se skládá z dusíku. Díky tomu vidíme paralely s tím, jak vznikala Země.

Jak chtějí astronomové pozorovat Enceladus v budoucnu?

Určitě se na něj více zaměří, ale momentálně tam nebudeme mít žádné kosmické sondy, jak tomu bylo v minulých desetiletích. Bude se muset nadále pozorovat vesmírným dalekohledem Jamese Webba, ale chystá se také obrovský dalekohled v Chile, který staví Evropská jižní observatoř. Bude to dalekohled o průměru neuvěřitelných 30 metrů.