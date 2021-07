Ruský modul Nauka zakotvil u Mezinárodní vesmírné stanice. Připojil se po sedmidenní cestě

Modul se připojil k modulu Zvezda na Mezinárodní vesmírné stanici v 16.29 moskevského času (15.29 středoevropského letního času), o tři minuty později, než bylo plánováno. Systémy samotné stanice i modulu Nauka fungují, tak jak mají, upřesnil podle agentury Agence France-Presse Roskosmos v prohlášení.

Dvaadvacetitunový laboratorní modul vynesla minulý týden na oběžnou dráhu raketa z kazašského kosmodromu Bajkonur. Má poskytnout více prostoru pro vědecké experimenty i samotnou posádku.

CONTACT CONFIRMED of the #Nauka Multipurpose Laboratory Module with the nadir port of the Zvezda Service Module of the International @Space_Station.



